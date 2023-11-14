Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман

В Днепре языковой скандал набирает обороты.

На днях в Днепровском государственном медицинском университете разгорелся скандал из-за преподавательницы, которая якобы требовала от украиноязычной студентки говорить во время пары на русском. Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, ситуация получила небывалую огласку. Дошло до того, что педагога начали травить, после чего женщину забрала скорая прямо во время занятий. Сейчас она в реанимации.

Со стороны других участников дискуссии были проявления языка вражды и травли к преподавательнице: ситуация приобрела такую массовую огласку, что женщину забрала скорая во время занятий и она сейчас в реанимации, — написал Лубинец в своем телеграмм-канале.

По словам Дмитрия Лубинца, к нему обращений по этому скандалу не поступало, но представитель омбудсмана в Днепропетровской области Михаил Карпенко разбирался в скандале.

Чиновник посетил вуз, где пообщался с персоналом и студентами. Он считает, что со стороны педагога действительно могло быть нарушение языкового законодательства. Поэтому преподавательница может получить дисциплинарное наказание.

Лубинец отметил, что бесспорно украинский язык обязателен для общения в публичной сфере и преподавательница нарушила требования законодательства, но это не дает права другим травить его.

Конечно, если есть нарушение – виновный должен понести наказание. Но должна быть социальная справедливость! Ведь нарушение одного человека – это не повод для обобщения и последующей травли! Поэтому, как Омбудсман Украины, я осуждаю дискриминацию участников образовательного процесса, но и осуждаю язык вражды! – написал Дмитрий Лубинец.

Что предшествовало?

Скандал разгорелся после сообщения предпринимателя Андрея Табинского, который и рассказал о случае в медицинском вузе Днепра, где преподавательница требовала от студентки отвечать на русском. Как объяснили позже в университете, такая просьба прозвучала из-за того, что пациент с которым работали во время пары, не понимал украинский. Поэтому педагог попросила перейти на русский, чтобы качественно собрать анамнез.

Администрация уверяла, что остальные занятия проводят по закону и украинскому. Впрочем, позже студентки опубликовали записи пары, где слышно, что преподавательница часто обращалась к своим ученикам на русском.

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