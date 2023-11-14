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Заметет: синоптики рассказали, когда в Днепре ждать первого снега

Сегодня 22:04
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В Днепре на этой неделе можно ожидать первый снег.

Новости Днепра про Заметет: синоптики рассказали, когда в Днепре ждать первого снега

На минувшей неделе первый снег выпал в Карпатах. Замело так, что нескольких туристов пришлось вызволять из снежной ловушки. Остальніе области Украины пока в плену дождей, утверждают синоптики.

Вьюги пока не предвидится, но первый мокрый снег выпадет уже в это воскресенье, прогнозируют синоптические сайты. Так, в Днепре, 19 ноября, ожидается снижение температуры воздуха до -1 градуса. К вечеру возможны кратковременные осадки с налипанием мокрого снега.

К концу ноября Днепр уже посетит демоверсия зимы — температура воздуха не будет подниматься выше отметок +1..+4 градусов тепла. Так что стоит приготовиться и достать теплый пуховик.

Новости Днепра про Заметет: синоптики рассказали, когда в Днепре ждать первого снега

В Днепре уже начался отопительный сезон. В настоящее время запустили 98% котельных. В этом году тепло дают постепенно во избежание аварий и прорывов.

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Новости Днепра про Заметет: синоптики рассказали, когда в Днепре ждать первого снегаУкраїнська Новости Днепра про Заметет: синоптики рассказали, когда в Днепре ждать первого снегаРусский

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