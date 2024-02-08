В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны

Это сделают, чтобы бороться с мискодингом — изменением назначения платежей во избежание налогообложения.
Новые ограничения будут внедрены на время войны. Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев написал на своей странице в Telegram.
Над этим работают в НБУ вместе с профильным комитетом Рады. В частности, внесут изменения в закон о платежных услугах. Ужесточат требования к размену собственного капитала предоставлятелей платежных услуг. А, для того чтобы отбить желание избегать налогов, увеличат размеры штрафов для нарушителей законов о деятельности на платежном рынке.
По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство, – написал Гетманцев.
Сейчас банки могут заблокировать карточку за подозрительные переводы, пока человек не предоставит документы, которые объяснят такие финансовые действия. В частности, прийти с проверкой могут из-за больших онлайн-покупок, снятия больших сумм, операций с криптовалютой, крупных переводов.
Новые лимиты и ограничения пока что не озвучивались.
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