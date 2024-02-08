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В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны

Сегодня 18:21
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В Украине могут ввести лимиты на банковские переводы.

Новости Днепра про В Украине хотят ввести новые лимиты на банковские переводы во время войны

Это сделают, чтобы бороться с мискодингом — изменением назначения платежей во избежание налогообложения.

Новые ограничения будут внедрены на время войны. Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев написал на своей странице в Telegram.

Над этим работают в НБУ вместе с профильным комитетом Рады. В частности, внесут изменения в закон о платежных услугах. Ужесточат требования к размену собственного капитала предоставлятелей платежных услуг. А, для того чтобы отбить желание избегать налогов, увеличат размеры штрафов для нарушителей законов о деятельности на платежном рынке.

Что хотят внедрить:

  • ограничат осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств
  • поставят лимиты на суммы трансакций, их количества и т.п.
  • установят предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания

По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство, – написал Гетманцев.

Сейчас банки могут заблокировать карточку за подозрительные переводы, пока человек не предоставит документы, которые объяснят такие финансовые действия. В частности, прийти с проверкой могут из-за больших онлайн-покупок, снятия больших сумм, операций с криптовалютой, крупных переводов.

Особое внимание сейчас обращают на следующие операции:

  • снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
  • большие онлайн-покупки, особенно ночью; получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;
  • операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.
  • транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Новые лимиты и ограничения пока что не озвучивались.

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