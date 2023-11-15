Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Сегодня 14:05
просмотров

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
Новости Днепра про В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Фото условное.

Сегодня российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Запорожской области – там возникло возгорание.

Спасатели оперативно прибыли на место, чтобы ликвидировать последствия вражеского обстрела. Но россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

К сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.

Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34. Искренние соболезнования близким погибших, это — непоправимая потеря. Помним каждого и каждую, чьи жизни унесла война, – написал он.

Читайте также:

Новости Днепра про В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмыУкраїнська Новости Днепра про В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмыРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 08:30
На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно

Ночью в Днепропетровской области было громко.

Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый
Новости Днепра
Вчера 11:37
Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения
Новости Днепра
Вчера 07:40
Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.

Последние новости

На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)
На  Успенской площади в Днепре снесли и разбирают остатки старинного дома (ФОТО)

Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару…

Сегодня 13:41
5
просмотров
В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину
В Днепре в районе Березинского рынка нашли мертвого мужчину

На место происшествия вызвали медиков и полицейских.

Сегодня 13:27
2
просмотров
В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь
В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 11:48
7
просмотров
Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс
Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс

Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.

Сегодня 11:47
5
просмотров
В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали
В Днепре месяц будуть действовать кардинальные изменения в работе транспорта: детали

В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.

Сегодня 10:54
12
просмотров
В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно
В Раде предлагают освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин: кого именно

Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.

Сегодня 10:32
6
просмотров
В Павлограде мужчина выхватил из рук горожанина телефон и сбежал: ему «светит» до 10 лет за решеткой
В Павлограде мужчина выхватил из рук горожанина телефон и сбежал: ему «светит» до 10 лет за решеткой

Злоумышленника задержали.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Отдал жизнь за Украину: на войне погиб воин из Днепра Станислав Грабовский
Отдал жизнь за Украину: на войне погиб воин из Днепра Станислав Грабовский

Вечная слава!

Сегодня 09:05
0
просмотров
На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие
На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 08:30
6
просмотров
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно

Ночью в Днепропетровской области было громко.

Сегодня 08:00
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх