В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Сегодня российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Запорожской области – там возникло возгорание.
Спасатели оперативно прибыли на место, чтобы ликвидировать последствия вражеского обстрела. Но россияне нанесли повторный удар.
Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
К сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.
Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34. Искренние соболезнования близким погибших, это — непоправимая потеря. Помним каждого и каждую, чьи жизни унесла война, – написал он.
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