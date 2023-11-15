В Запорожской области россияне убили двух спасателей, еще трое получили травмы

Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару…

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