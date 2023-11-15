В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО).

Спасатели и правоохранители уже прибыли на место.

Как выяснилось, на улице Богомаза в одном из домов горит квартира.

Сегодня, 15 ноября, в Днепре на левом берегу горожане заметили столб дыма.

В Кривом Роге разбирались с водителем автобуса, который не откинул…

Рождественский пост 2023: когда начнется и что нельзя есть Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней и состоит из трех этапов. В этом году пост начался на 13 дней раньше «принятого», ведь с начала сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом… 3 просмотров

В Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО) В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для изготовления метамфетамина. 2 просмотров

Чиновник на Днепропетровщине взял 7 тыс долларов взятки, чтобы «заткнуть ротяки радикалам» Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской области, который взял 7 тысяч долларов взятки. 2 просмотров