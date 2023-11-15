В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Сегодня, 15 ноября, в Днепре на левом берегу горожане заметили столб дыма.
Как выяснилось, на улице Богомаза в одном из домов горит квартира.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Спасатели и правоохранители уже прибыли на место.
Ждем официальную информацию от ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО).
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