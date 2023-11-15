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В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Сегодня 16:21
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Спасатели уже на месте.

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Сегодня, 15 ноября, в Днепре на левом берегу горожане заметили столб дыма.

Как выяснилось, на улице Богомаза в одном из домов горит квартира.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Спасатели и правоохранители уже прибыли на место.

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу заметили столб дыма: что известно

Ждем официальную информацию от ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО).

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