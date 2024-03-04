В укриттях Кривого Рогу влаштовують цілодобові п’яні посиденьки

У Кривому Розі мобільні укриття завалені сміттям, яке залишається після п'яних посиденьок.

Модульні укриття в Кривому Розі забиті сміттям. На це поскаржився голова Довгинцівської райради Кривого Рогу Ігор Ратінов на своїй Facebook-сторінці.

Конструкції, де можна заховатися під час повітряних тривог, як і в багатьох містах України, встановлені біля зупинок громадського транспорту, парках, скверах, публічних місцях, аби люди могли якнайшвидше сховатися від обстрілу. Однак кілька укриттів перетворилися у цілодобові стихійні генделики.

Посадовець каже, що деякі “неЛюди” смітять в укриттях, як востаннє.

Ми розуміємо, що для захисту від російських обстрілів давно вже адаптовано – підвали, паркінги, підземні переходи. Але обстріли і повітряні тривоги в нас досить часті, людина йде по вулиці і їй потрібно десь сховатися, тому в місті за кошти міського бюджету встановлено залізобетонні модульні укриття для СВІДОМИХ ГРОМАДЯН! ЗРОЗУМІЙТЕ – цілодобово прибирати в укриттях можливості НЕМАЄ! Зараз все залежить від вашої свідомості, ШАНОВНІ! А може укриття нам не потрібні зовсім??? – написав Ігор Ратінов. На фото видно, що одне з укриттів завалене ковдрами, пустими банками з-під пива та закусками. На підлозі валяються обгортки від сухариків та скляні пляшки з-під алкоголю.

Схоже хтось почав використовувати укриття як цілодобовий генделик, користуючись тим, що люди часто ігнорують тривоги та не заходять всередину.

У коментарях люди не стримують емоцій та кажуть, що деякі містяни поводять себе так не тільки в укриттях, а й в інших громадських місцях.

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