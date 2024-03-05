В ГУР подтвердили уничтожение вражеского корабля «сергей котов»: его стоимость около 65 млн долларов

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР «Group 13» атаковало патрульный корабль черноморского флота рф «сергей котов».
Об этом официально сообщили в Главном управлении разведки.
В результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «сергей котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Огневое поражение «котова» состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива, — отметили в ГУР.
О судьбе экипажа пока ничего неизвестно.
Отметим, стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Обновлено: в ГУР показали видео уничтожения патрульного корабля чф рф:
Обновлено 2: в ГУР сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль «сергей котов» потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 — безвозвратных и 6 — санитарных. 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков «сергея котова» из-за потери судна будут «матросить» российские спецслужбы, — добавили в ГУР.
Напомним, ранее мы писали, что в ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста на россии: движение поездов парализовано.
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