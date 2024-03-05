На Дніпропетровщині 5 березня пролунає вибух: деталі

Сьогодні, 5 березня, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Читайте також:
Автор:
У Нікопольському районі сталася кривава бійка між власником житла та…
У Кривому Розі мобільні укриття завалені сміттям, яке залишається після…
Пообіді у Дніпрі чули звук схожий на вибух.
Із Запоріжжя до Дніпра можна добратися новим денним потягом.