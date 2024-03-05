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На Дніпропетровщині 5 березня пролунає вибух: деталі

Сьогодні 08:30
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Без паніки!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 5 березня пролунає вибух: деталі

Сьогодні, 5 березня, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 5 березня пролунає вибух: деталіУкраїнська

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