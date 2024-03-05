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  • У лікарні Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівку

У лікарні Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівку

Сьогодні 10:32
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Боєць швидко іде на поправку!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівку

В одній із лікарень Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівку.

Про це повідомив генеральний директор цієї лікарні.

Олександр, так звати бійця, з Бородянки. Він з перших днів на війні. Обороняв Чернігів, за що отримав медаль, та Київщину.
Потім був на самому передку в Запорізькій області. Тут захисник і отримав поранення.

У бою дрон скинув на нього вибухівку. Встиг відскочити в приямок, але праву ногу рознесло відламками. Класний бронежилет та каска – побиті, посічені – зберегли життя. Отямився і подумав: це пи***ць. Але потім поповз до своїх. У Запоріжжі ампутація і зразу до Дніпра, – зазначив генеральний директор медзакладу.

За його словами, Олександр швидко іде на поправку.

Хоче бути ближче до жінки, з якою познайомився та одружився в Чернігові на початку війни. Марина має від першого браку хлопчика 6 рочків і вже народила Олександру дівчинку Емілію 7 місяців. Олександр не може дочекатися її приїзду, – зазначив гендиректор.

Бажаємо воїну швидкого одужання!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівку

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 24-річного воїна, на якого ворог скинув з дрона вибухівкуУкраїнська

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