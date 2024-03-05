В больнице Днепра спасают 24-летнего воина, на которого враг сбросил с дрона взрывчатку

Боец быстро идет на поправку!

В одной из больниц Днепра спасают 24-летнего воина, на которого враг сбросил с дрона взрывчатку.

Об этом сообщил генеральный директор этой больницы.

Александр, так зовут бойца, из Бородянки. Он с первых дней на войне. Оборонял Чернигов, за что получил медаль, и Киевскую область. Затем был на самом передке в Запорожской области. Здесь защитник и получил ранение.

В бою дрон сбросил на него взрывчатку. Успел отскочить в приямок, но правую ногу разнесло осколками. Классный бронежилет и каска — побитые, посеченные — сохранили жизнь. Очнулся и подумал: это пи***ц. Но потом пополз к своим. В Запорожье ампутация и сразу в Днепр, — отметил генеральный директор медучреждения.

По его словам, Александр быстро идет на поправку.

Хочет быть ближе к женщине, с которой познакомился и женился в Чернигове в начале войны. Марина имеет от первого брака мальчика 6 лет и уже родила Александру девочку Эмилию 7 месяцев. Александр не может дождаться ее приезда, — отметил гендиректор.

Желаем воину скорейшего выздоровления!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: