Ще на майже 600 тис. грн: Кам’янська міська рада оголосила нові тендери на “висвітлення діяльності”

Тендерний ажіотаж триває!

Тільки днями ми писали, що структури міськради Кам’янського планують витратити на “висвітлення діяльності” понад 500 тис. грн, як на сайті державних закупівель з’явилися нові тендери на подібні послуги, загальна вартість яких становить майже 600 тис. грн.

Так, Кам’янська міська рада планує замовити “послугу щодо виготовлення, розміщення та трансляції інформаційних матеріалів по висвітленню діяльності Кам’янської міської ради та її виконавчих органів в радіоефірі FM-діапазону, в зону сповіщення яких входить Кам’янський район, місто Дніпро та місто Кам’янське”. Очікувана вартість – 500 000 грн. Наразі триває прийом пропозицій.

Послуги з “висвітлення діяльності” замовило і управління культури Кам’янської міської ради. Тендер на 99 000 грн було проведено 15 січня. Предмет закупівлі – висвітлення діяльності цього управління в мережі Інтернет.

Переможцем обрали вже знайоме ТОВ “Інформаційне агентство “Пильний погляд”.

Зазначимо, це товариство також буде “висвітлювати в інтернеті діяльність” управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янської міської ради.

Далі буде?!

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