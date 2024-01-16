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  • Держаудитслужба виявила порушень на 48 млн гривень у Новомосковську: що знайшли

Держаудитслужба виявила порушень на 48 млн гривень у Новомосковську: що знайшли

Сьогодні 11:20
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Держаудитслужба знайшла низку порушень в Новомосковську.

Новости Днепра про Держаудитслужба виявила порушень на 48 млн гривень у Новомосковську: що знайшли

48 млн гривень порушень виявила у Новомосковську Держаудитслужба, йдеться на сайті установи. 

Ці порушення знайшли під час аудиту бюджету Новомосковської міської територіальної громади на Дніпропетровщині за період з 1 січня 2020 по 31 березня 2023 року.

Зокрема, у результаті неефективних управлінських рішень виявлено порушень на понад 25 млн гривень. 

Місто ризикує втратити одне з комунальних підприємств, якщо його визнають банкрутом. Загалом під арештом перебуває майно трьох комунальних підприємств на суму майже 19 млн грн.

Серед інших порушень:

  • випадки неналежного контролю за використанням бюджетних коштів, зокрема виділених для Новомосковської міської лікарні
  • недотримання необхідних норм харчування для дошкільнят на суму майже 1,7 млн гривень через брак фінансування

Порушення загальною сумою 19,5 млн грн стосуються заниження вартості активів бюджетних установ та комунальних підприємств (земельні ділянки, програмне забезпечення, проєктно-кошторисна документація тощо).

Східний офіс Держаудитслужби надав 57 пропозицій для ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і комунального майна, наповнення дохідної частини місцевого бюджету та розв’язання проблем територіальної громади надалі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині значно побільшало непридатних до військової служби: статистика від НАЗК.

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