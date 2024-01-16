Держаудитслужба виявила порушень на 48 млн гривень у Новомосковську: що знайшли

48 млн гривень порушень виявила у Новомосковську Держаудитслужба, йдеться на сайті установи.
Ці порушення знайшли під час аудиту бюджету Новомосковської міської територіальної громади на Дніпропетровщині за період з 1 січня 2020 по 31 березня 2023 року.
Зокрема, у результаті неефективних управлінських рішень виявлено порушень на понад 25 млн гривень.
Місто ризикує втратити одне з комунальних підприємств, якщо його визнають банкрутом. Загалом під арештом перебуває майно трьох комунальних підприємств на суму майже 19 млн грн.
Серед інших порушень:
Порушення загальною сумою 19,5 млн грн стосуються заниження вартості активів бюджетних установ та комунальних підприємств (земельні ділянки, програмне забезпечення, проєктно-кошторисна документація тощо).
Східний офіс Держаудитслужби надав 57 пропозицій для ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і комунального майна, наповнення дохідної частини місцевого бюджету та розв’язання проблем територіальної громади надалі.
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