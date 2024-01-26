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  • В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

Сегодня 08:26
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Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

В четверг, 25 января, в Павлограде произошла ужасная авария – на улице Днепровской столкнулись Тoyota Corolla и Kia Cerato. В результате ДТП 21-летнюю девушку, которая была за рулем Тoyota, зажало в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели деблокировали травмированную девушку и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.

Что стало причиной аварии – будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

Новости Днепра про В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО).

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Новости Днепра про В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушкеУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушкеРусский

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