В Павлограде произошла ужасная авария с участием Тoyota и Kia: 21-летняя девушка оказалась в ловушке

В четверг, 25 января, в Павлограде произошла ужасная авария – на улице Днепровской столкнулись Тoyota Corolla и Kia Cerato. В результате ДТП 21-летнюю девушку, которая была за рулем Тoyota, зажало в автомобиле.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели деблокировали травмированную девушку и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.
Что стало причиной аварии – будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО).
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