Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской области

Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской области

Сегодня 22:00
просмотров

Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.

Новости Днепра про Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской области

Печальное известие сообщили в Днепропетровском филиале «Газсеты».

В бою с оккупантами получил тяжелое ранение Сергей Кайгородов. От тяжелой травмы 9 января 2024 года в госпитале мужчина скончался, ему было 45 лет.

Он более 3 лет работал на предприятии слесарем механосборочных работ 4 разряда производства ШГРП. С началом полномасштабного вторжения русских войск был мобилизован в ряды ВСУ и защищал границы страны на Харьковском направлении.

У Сергея остались мать, жена и двое детей.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память. Низкий поклон нашему защитнику! – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что на войне погиб известный футболист и эксигрец «Кривбасса»

Читайте также:

Новости Днепра про Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 21:00
Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)

Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.

В Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков
Новости Днепра
Сегодня 20:13
В Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков

В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.

Пытался запугать соседа: стрелка, попавшего по многоэтажке в Кривом Роге из РПГ, задержали
Новости Днепра
Сегодня 19:32
Пытался запугать соседа: стрелка, попавшего по многоэтажке в Кривом Роге из РПГ, задержали

Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке

В гимназии Днепра на школьные парты свалилась штукатурка: детали инцидента
Новости Днепра
Сегодня 18:41
В гимназии Днепра на школьные парты свалилась штукатурка: детали инцидента

В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.

Последние новости

Известный украинский языковед раскритиковал новое название для Новомосковска: что с ним не так
Известный украинский языковед раскритиковал новое название для Новомосковска: что с ним не так

Украинский языковед Александр Авраменко подверг критике новое название для Новомосковска.

Сегодня 21:47
2
просмотров
Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)
Штрих-кот и сладкая булочка: в АТБ Днепра «устроили» котоакцию (ВИДЕО)

Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.

Сегодня 21:00
4
просмотров
В Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков
В Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков

В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.

Сегодня 20:13
2
просмотров
Пытался запугать соседа: стрелка, попавшего по многоэтажке в Кривом Роге из РПГ, задержали
Пытался запугать соседа: стрелка, попавшего по многоэтажке в Кривом Роге из РПГ, задержали

Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке

Сегодня 19:32
2
просмотров
В гимназии Днепра на школьные парты свалилась штукатурка: детали инцидента
В гимназии Днепра на школьные парты свалилась штукатурка: детали инцидента

В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.

Сегодня 18:41
3
просмотров
Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила
Блогерша с Днепра Алхим сняла радостное видео под российский трек на фоне портретов павших воинов: как она это объяснила

Блогерша из Днепра снова попала в скандал.

Сегодня 17:54
3
просмотров
Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году
Новые даты поминальных дней в Украине в 2024 году

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь изменились не только даты традиционных церковных праздников, но также и поминальные дни, и родительские субботы сместились на 13 дней. Поэтому в этом году почитать умерших нужно будет в другие даты.

Сегодня 17:24
2
просмотров
На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»
На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»

На войне погиб футболист из Кривого Рога.

Сегодня 16:20
3
просмотров
В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)
В Днепре на мосту во время движения загорелся трамвай (ВИДЕО)

В Днепре на мосту загорелся трамвай.

Сегодня 15:22
2
просмотров
В Каменском водитель наехал на 80-летнюю пенсионерку и сбежал
В Каменском водитель наехал на 80-летнюю пенсионерку и сбежал

В Каменском на Днепропетровщине водитель наехал на женщину и скрылся с места преступления.

Сегодня 14:33
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх