Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской области

Печальное известие сообщили в Днепропетровском филиале «Газсеты».
В бою с оккупантами получил тяжелое ранение Сергей Кайгородов. От тяжелой травмы 9 января 2024 года в госпитале мужчина скончался, ему было 45 лет.
Он более 3 лет работал на предприятии слесарем механосборочных работ 4 разряда производства ШГРП. С началом полномасштабного вторжения русских войск был мобилизован в ряды ВСУ и защищал границы страны на Харьковском направлении.
У Сергея остались мать, жена и двое детей.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память. Низкий поклон нашему защитнику! – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что на войне погиб известный футболист и эксигрец «Кривбасса»
Читайте также:
Автор:
Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.
В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.
Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке
В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.
Украинский языковед Александр Авраменко подверг критике новое название для Новомосковска.
Котик из днепровского АТБ растрогал сеть.
В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.
Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке
В Днепровской гимназии №89 на школьные парты обрушилась штукатурка.
Блогерша из Днепра снова попала в скандал.
В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь изменились не только даты традиционных церковных праздников, но также и поминальные дни, и родительские субботы сместились на 13 дней. Поэтому в этом году почитать умерших нужно будет в другие даты.
На войне погиб футболист из Кривого Рога.
В Днепре на мосту загорелся трамвай.
В Каменском на Днепропетровщине водитель наехал на женщину и скрылся с места преступления.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!