Без отца теперь двое детей: на войне погиб газовик из Днепропетровской области

Война унесла жизнь жителя Днепропетровской области.

Печальное известие сообщили в Днепропетровском филиале «Газсеты».

В бою с оккупантами получил тяжелое ранение Сергей Кайгородов. От тяжелой травмы 9 января 2024 года в госпитале мужчина скончался, ему было 45 лет.

Он более 3 лет работал на предприятии слесарем механосборочных работ 4 разряда производства ШГРП. С началом полномасштабного вторжения русских войск был мобилизован в ряды ВСУ и защищал границы страны на Харьковском направлении.

У Сергея остались мать, жена и двое детей.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память. Низкий поклон нашему защитнику! – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что на войне погиб известный футболист и эксигрец «Кривбасса»

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