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  • Известный украинский языковед раскритиковал новое название для Новомосковска: что с ним не так

Известный украинский языковед раскритиковал новое название для Новомосковска: что с ним не так

Сегодня 21:47
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Украинский языковед Александр Авраменко подверг критике новое название для Новомосковска.

Новости Днепра про Известный украинский языковед раскритиковал новое название для Новомосковска: что с ним не так

В Новомосковске наконец-то определились с новым названием для города. Недавно депутаты с третьей попытки проголосовали за окончательный вариант и уже направили соответствующее обращение к нардепам, которые должны утвердить переименование.

Однако новое название подверг критике филолог Александр Авраменко. По словам языковеда, в украинском языке после буквы «р» мягкий знак не пишут. Поэтому Новая Самарь – лингвистически неправильное имя.

Новомосковск собираются переименовать в Новую Самарь… Во-первых, почему в «новую»? Неужели есть Старая Самарь или любая другая Самарь? А во-вторых, почему с мягким знаком? В украинском языке после конечного «р» мягкий знак не пишем (он возможен только в середине слова: трех, четырех, ларек, завращенный, сгоревший). Написание «Самарь» с мягким знаком соответствует не украинскому, а русскому правописанию. Уважаемые депутаты Новомосковска, не забывайте о филологах. Обращайтесь – мы поможем. PS: по моему мнению, стоит вернуть одно из древних названий этого города – Самарчик. Но это только мое мнение, – написал филолог в своем Facebook.

Коллеги-языковеды поддержали Авраменко в комментариях и предлагают убрать мягкий знак.

Попытки переименования Новомосковска – как это было

Процесс переименования Новомосковска продолжается уже больше года. Сначала проводилось несколько этапов народного голосования, а недавно с третьей попытки утвердили окончательный вариант. Ранее избранное депутатами название раскритиковали жители города, поскольку за этот вариант проголосовало мало людей.

Новомосковцы спрашивали власти, откуда взялся этот вариант, ведь его не было на голосовании, и просят обосновать это изменение. А некоторые отмечают, что название созвучно с городом Новая Самара в РФ. Кстати, такой курьез был, когда жители проголосовали за Новосамарск, но оказалось, что одноименный город есть в Оренбургской области РФ.

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