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Депутати обрали нову назву для Новомосковська: яку саме

Сьогодні 11:44
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Для Новомосковська нарешті обрали нову назву. Тепер її має затвердити Верховна Рада.

Новости Днепра про Депутати обрали нову назву для Новомосковська: яку саме

Сьогодні, 23 січня, депутати Новомосковської міської ради зібралися на позачергову сесію, щоб нарешті обрати нову назву для міста. Нагадаємо, це вже третє голосування – два попередні народні обранці “провалили”.

Серед варіантів були – Нова Самарь, Самар та Пресамарськ. Більшість депутатів проголосували за назву Нова Самарь.

Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

На позачерговій сесії міської ради було прийняте рішення про подання на розгляд Верховної Ради України назви Нова Самарь, як нової для нашого міста. Зараз я підписую це рішення міської ради. Та направляємо його до Верховної Ради для того, щоб нардепи прийняли остаточне рішення. І тоді наше місто отримає нову назву, – сказав Сергій Рєзнік.

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