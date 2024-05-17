Спортсменки из Днепра завоевали 3 медали на чемпионате Украины по фехтованию

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка с Днепропетровщины выиграла Этап Кубка Европы по парусному спорту.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №6 города Днепр завоевали на этих соревнованиях 3 медали:

С 6 по 12 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по фехтованию на шпагах среди молодежи U23.

Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это…

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