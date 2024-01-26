У Дніпрі сьогодні десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 26 січня, у Дніпрі знову вимикатимуть світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Електроенергії не буде орієнтовно з 8:00 до 17:00 за такими адресами:

вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парні);

вул. Солом’янська: 1;

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20.

вул. Шинна: 1-7 (непарні), 8, 11-Д, 13, 17-Д, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницького: 48, 49-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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