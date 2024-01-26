Под Днепром мужчина хотел свести счеты с жизнью, подорвав себя гранатой

На днях под Днепром, в селе Сурско-Литовское, в одном из домов прогремел взрыв. Как стало известно, 35-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью, подорвав себя гранатой.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – попытка самоубийства. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
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