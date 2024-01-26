«Тропический» уголок: в центре Днепра заметили новый огромный мурал (ФОТО)

В арке между домами в Днепре заметили неожиданный мурал.

В Днепре на улице Шевченко в арке между домами спрятался яркий мурал. Заметила стенопись Марина Кузнецова.

Новинка (по крайней мере, для меня) на улице Шевченко, г. Днепр, — отметила женщина.

Две огромные стены арки расписали рисунками тропических зверей, птиц и цветов. К сожалению, автор мурала не указан, как и время создания, поэтому невозможно определить, как давно он здесь появился.

Однако из-за того, что стенопись скрыта в арке, большинство днепрян вряд ли видели эту красоту.

Днепровский «Бэнкси» украсил белые стены разноцветными ракушками, крокодилами, тропическими петухами и цветами. Стиль чем-то похож на произведения Марии Примаченко, но в своем авторском осмыслении.

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