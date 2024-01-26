В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: все адреса

Сегодня, 26 января, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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