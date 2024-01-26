В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 26 января, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (четные);

ул. Соломенская: 1;

пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20.

ул. Шинная: 1-7 (нечетные), 8, 11-Д, 13, 17-Д, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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