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В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: все адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня десятки домов останутся без света: все адреса

Сегодня, 26 января, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (четные);
  • ул. Соломенская: 1;
  • пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20.
  • ул. Шинная: 1-7 (нечетные), 8, 11-Д, 13, 17-Д, 19, 27;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 48, 49-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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