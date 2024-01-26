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  • Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

Сьогодні 09:26
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Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

На жаль, дуже часто траплялися історії, коли людей не пускали в укриття з домашніми тваринами. Одна із останніх – у Києві дітей не пустили у сховище із маленькою собакою і над їхніми головами вибухнула ракета.

А приводом не пускати людей із тваринами був наказ Міністерства внутрішніх справ від 2018 року. Юристи зоозахисної організації UAnimals звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити його.

Про це повідомили на ФБ-сторінці UAnimals.

І от із Офіційного вісника України стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Зокрема, від 10 січня 2024 року внесли зміни до наказу №18 «Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», – повідомили зоозахисники.

Зазначається, що люди, які приходять в укриття із тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати, а також дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини і дотримуватися санітарних норм.

Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням! – додали зоозахисники.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

У МВС уточнили, яких правил мають дотримуватися власники тварин під час перебування в укриттях (див. на фото):

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустять

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра відтепер можна брати домашніх тварин в укриття і не боятися, що їх не пустятьУкраїнська

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