Омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю

Зараз в Україні готують новий законопроєкт про мобілізацію.

Нагадаємо, у документі, який раніше вніс уряд, зазначалося, що планують мобілізувати людей із інвалідністю 3 групи. Також там йшлося про надання додаткових повноважень ТЦК. Через деякий час цей законопроєкт повернули на доопрацювання.

Згодом Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону наголосив, якщо у доопрацьованому проєкті залишаться такі пункти, як мобілізація людей із інвалідністю 3 групи та надання додаткових повноважень ТЦК, він буде проти ухвалення документа.

Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати. Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав, – підкреслив омбудсмен.

Він наголосив, що під час написання нового проєкту закону про мобілізацію робоча група Міністерства оборони консультується з уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Тож чекаємо, яким буде доопрацьований законопроєкт!

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