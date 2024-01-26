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  • У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Сьогодні 11:36
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Волонтерка із Дніпра Вероніка Конькова рятує двох птахів із Донеччини.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Українські бійці передали їх бойового сича Джонні, якого вони знайшли на Авдіївському напрямку. Птах отримав сильний удар з правої сторони, у нього діагностували черепно-мозкову травму, переломи коракоїда та правої гомілки, плюс значне запалення у шлунково-кишковому тракті.

Поки стабілізую та буду домовлятися про операцію, але не раніше ніж за 5-6 днів. Птах однозначно ПМЖ, – зазначила волонтерка.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Також тепер під її опікою самець яструба, який вдарився об стіну будинку в Покровську під час полювання.

Кістки всі цілі, але є залишкові ознаки ЧМТ, а також сильний трихомоноз. Плюс його 2 тижні годували курятиною, що не додало здоров’я. Тож маємо гострий запальний процес з кров’янистими виділеннями у горлі та інтоксикацію. Потенційно – випускний, тож ім’я давати не буду, – зазначила Вероніка.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

За її словами, обстеження та перетримка птахів обходяться дорого, тому волонтерка просить фінансової допомоги у небайдужих.

За обстеження та препарати вчора довелося викласти майже 2000 грн. Корм на кожного птаха – це 20 грн на день, а реабілітація займе не менше місяця. На операцію буду потім збирати окремо, а зараз попрошу допомоги у закритті витрачених коштів, – написала вона.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Якщо у вас є можливість, можете переказати будь-яку суму на картку: 4149499378932675, Конькова Вероніка.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі щеня прив’язали до лавки за магазином та кинули на морозі.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломиУкраїнська

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