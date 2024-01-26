У Дніпрі рятують бойового сича Джонні з Авдіївського напрямку: у птаха ЧМТ та переломи

Волонтерка із Дніпра Вероніка Конькова рятує двох птахів із Донеччини.

Українські бійці передали їх бойового сича Джонні, якого вони знайшли на Авдіївському напрямку. Птах отримав сильний удар з правої сторони, у нього діагностували черепно-мозкову травму, переломи коракоїда та правої гомілки, плюс значне запалення у шлунково-кишковому тракті.

Поки стабілізую та буду домовлятися про операцію, але не раніше ніж за 5-6 днів. Птах однозначно ПМЖ, – зазначила волонтерка.

Також тепер під її опікою самець яструба, який вдарився об стіну будинку в Покровську під час полювання.

Кістки всі цілі, але є залишкові ознаки ЧМТ, а також сильний трихомоноз. Плюс його 2 тижні годували курятиною, що не додало здоров’я. Тож маємо гострий запальний процес з кров’янистими виділеннями у горлі та інтоксикацію. Потенційно – випускний, тож ім’я давати не буду, – зазначила Вероніка.

За її словами, обстеження та перетримка птахів обходяться дорого, тому волонтерка просить фінансової допомоги у небайдужих.

За обстеження та препарати вчора довелося викласти майже 2000 грн. Корм на кожного птаха – це 20 грн на день, а реабілітація займе не менше місяця. На операцію буду потім збирати окремо, а зараз попрошу допомоги у закритті витрачених коштів, – написала вона.

Якщо у вас є можливість, можете переказати будь-яку суму на картку: 4149499378932675, Конькова Вероніка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі щеня прив’язали до лавки за магазином та кинули на морозі.

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