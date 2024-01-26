У Нікополі щеня прив’язали до лавки за магазином та кинули на морозі

Черговий випадок знущання над тваринами стався в Нікополі.

Попри те, що у Нікополі на Дніпропетровщині й так вистачає проблем, через постійні обстріли та прильоти фпв-дронів, люди додають клопоту тваринам та зооволонтерам, які намагаються допомогти знедоленим.

У Нікополі хтось прив’язав і залишив на морозі цуценя. Тривалий час тварина провела на вулиці, не маючи змоги вибратися з пастки. На щастя, малюка помітили та врятували. Тепер для нього шукають родину. Про це розповіла відома нікопольська волонтерка Олена.

Хлопчика 3-4 місяців, точно домашнього, чистенького, пізно ввечері прив’язали якоюсь кофтиною на морозі -6 до лавочки за магазином Людмила на Шевченка. Ви геть без серця, господарі??? – написала Олена 24 січня.

Тепер вона терміново шукає родину для хлопчика. Волонтерка зауважує, що пес коли виросте буде середнього розміру. Він дуже веселий та активний. На це мають звернути увагу майбутні господарі.

Олена вже вакцинувала цуценя і знайшла для нього перетримку. Але тільки на 3 дні. Далі дівати його нікуди.

Якщо ви раптом можете прихистити малюка. Деталі як це зробити ТУТ.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі виставили на вулицю цуценя, якого до цього прихистили у себе вдома. Тварину жінці привезли з Києва, але через те, що собака нібито агресивна та погано себе поводить, нова господарка викинула її на мороз.

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