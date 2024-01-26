В Днепре спасают боевого сыча Джонни из Авдеевского направления: у птицы ЧМТ и переломы

Украинские бойцы передали ей боевого сыча Джонни, которого они обнаружили на Авдеевском направлении. Птица получила сильный ушиб с правой стороны, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, переломы коракоида и правой голени, плюс значительное воспаление в желудочно-кишечном тракте.
Пока стабилизирую и буду договариваться об операции, но не раньше чем через 5-6 дней. Птица однозначно ПМЖ, – отметила волонтер.
Также теперь под ее опекой самец ястреба, который ударился о стену дома в Покровске во время охоты.
Кости все целые, но есть остаточные признаки ЧМТ, а также сильный трихомоноз. Плюс его 2 недели кормили курятиной, что не прибавило здоровья. Имеем острый воспалительный процесс с кровянистыми выделениями в горле и интоксикацию. Потенциально – выпускной, поэтому имя давать не буду, – отметила Вероника.
По ее словам, обследование и передержка птиц обходятся дорого, поэтому волонтер просит финансовой помощи у неравнодушных.
За обследование и препараты вчера пришлось выложить около 2000 грн. Корм на каждую птицу – это 20 грн в день, а реабилитация займет не менее месяца. На операцию буду потом собирать отдельно, а сейчас попрошу помощи в закрытии потраченных средств, – написала она.
Если у вас есть возможность, можете перевести любую сумму на карту: 4149499378932675, Конькова Вероника.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщина приютила беспризорного щенка из Киева, а затем выбросила его на мороз.
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