В Днепре женщина приютила беспризорного щенка из Киева, а затем выбросила его на мороз

В Днепре женщина сначала пообещала приютить щенка, которого ей привезли из Киева, а затем оказалось, что она выбросила его на улицу.
Волонтеры пожаловались на днепрянку, которая выставила на мороз бездомную собачку. Животное она согласилась взять к себе. Песика привезли из Киева, но через некоторое время оказалось, что четвероногий снова бродит по улицам, но теперь не в столице, а в Днепре.
Об этом говорится на Facebook-странице «Черный список ПХ Днепр».
Волонтеры из Киева привезли в Днепр ей собаку. Она ее выбросила на мороз, – отметили в сообщении.
Собаку с переохлаждением заметили на улице Рабочей. Фото собачки выложили в местной днепровской группе по поиску животных. Именно оттуда волонтеры узнали, что их подопечный, который должен быть под наблюдением женщины, снова оказался без крова.
Сейчас щенок с переохлаждением и истощением находиться в стационаре ветклиники в Днепре.
Когда днепрянка бросила щенка на произвол судьбы, то уверяла волонтеров, что с ним все в порядке. Хотя животное уже день бродило по улице. Увидев пост о щенке в Днепре в изможденном состоянии, они написали женщине, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.
Волонтеры предположили, что собака потерялась, однако экс-владелица призналась, что забирать ее обратно не хочет. Говорит, что тот неуправляемый и агрессивный.
Горожане отмечают, что это возможно не в первый раз, когда женщина берет животных под опеку, а затем снова выбрасывает на улицу.
Читайте также:
Автор:
Предпринимателя из Днепропетровщины обвиняют в требовании денег отца погибшего бойца…
В январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма…
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
На войне оборвалась жизнь еще одного жителя Днепра.
Предпринимателя из Днепропетровщины обвиняют в требовании денег отца погибшего бойца ВСУ.
В январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют "Дженни".
К сожалению, есть погибший и пострадавшие.
Без паники – все под контролем!
23 января депутаты Новомосковского городского совета проголосовали за новое название для Новомосковска – Нова Самарь. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
Зарядите телефон!
Хорошего дня, друзья!
На войне оборвалась жизнь еще одного жителя Днепра.
В Кривом Роге возникла неожиданная "фотозона".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!