В Днепре женщина приютила беспризорного щенка из Киева, а затем выбросила его на мороз

В Днепре женщина выбросила на улицу щенка, который согласился приютить.

В Днепре женщина сначала пообещала приютить щенка, которого ей привезли из Киева, а затем оказалось, что она выбросила его на улицу.

Волонтеры пожаловались на днепрянку, которая выставила на мороз бездомную собачку. Животное она согласилась взять к себе. Песика привезли из Киева, но через некоторое время оказалось, что четвероногий снова бродит по улицам, но теперь не в столице, а в Днепре.

Об этом говорится на Facebook-странице «Черный список ПХ Днепр».

Волонтеры из Киева привезли в Днепр ей собаку. Она ее выбросила на мороз, – отметили в сообщении.

Собаку с переохлаждением заметили на улице Рабочей. Фото собачки выложили в местной днепровской группе по поиску животных. Именно оттуда волонтеры узнали, что их подопечный, который должен быть под наблюдением женщины, снова оказался без крова.

Сейчас щенок с переохлаждением и истощением находиться в стационаре ветклиники в Днепре.

Когда днепрянка бросила щенка на произвол судьбы, то уверяла волонтеров, что с ним все в порядке. Хотя животное уже день бродило по улице. Увидев пост о щенке в Днепре в изможденном состоянии, они написали женщине, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.

Волонтеры предположили, что собака потерялась, однако экс-владелица призналась, что забирать ее обратно не хочет. Говорит, что тот неуправляемый и агрессивный.

Горожане отмечают, что это возможно не в первый раз, когда женщина берет животных под опеку, а затем снова выбрасывает на улицу.

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