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  • У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

Сьогодні 10:42
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У Дніпрі жінка викинула на вулицю цуценя, яке погодилася прихистити.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

У Дніпрі жінка спочатку пообіцяла прихистити цуценя, яке їй привезли з Києва, а потім виявилося, що вона викинула його на вулицю.

Волонтери поскаржилися на дніпрянку, яка виставила на мороз безпритульного песика. Тварину вона погодилася взяти до себе. Песика привезли аж з Києва, але через деякий час виявилося, що чотирилапий знову бродить по вулицях, але тепер не столиці, а Дніпра.

Про це йдеться на Facebook-сторінці “Черный список ПХ Днепр”.

Волонтери з Києва привезли до Дніпра їй собаку. Вона її викинула на мороз, – зазначили в дописі.

Собаку з переохолодженням помітили на вулиці Робочій. Фото песика виклали у місцевій дніпровській групі з пошуку тварин. Саме звідти волонтери дізналися, що їхній підопічний, який мав би бути під наглядом жінки, знову опинився без даху над головою.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

Наразі цуценя із переохолодженням та виснаженням у стаціонарі ветклініки в Дніпрі.

Коли дніпрянка покинула цуценя напризволяще, то запевняла волонтерів, що з ним все гаразд. Хоча тварина вже день бродила по вулиці. Побачивши пост про цуценя у Дніпрі у виснаженому стані, вони написали жінці, аби з’ясувати, що сталося насправді.

Волонтери припустили, що собака загубилася, однак ексвласниця зізналася, що забирати його назад не хоче. Каже, що той некерований та агресивний.

Містяни зазначають, що це можливо не вперше, коли жінка бере тварин під опіку, а потім знову викидає на вулицю.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка прихистила безпритульне цуценя з Києва, а потім викинула на мороз

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