Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги «по освещению деятельности»

Так, Каменский городской совет планирует потратить на услуги, связанные с печатью (размещение новостей, освещение деятельности органов местного самоуправления, других информационных поводов на страницах газет), два миллиона гривен.
Такой тендер появился на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает – коммунальное предприятие «Городская информационная служба».
В тендерной документации говорится, что за эти деньги исполнитель должен опубликовать 100000 квадратных сантиметров «услуг» до 31.12.2024 года.
В графе «победитель» значится частное предприятие «ДС-Коллегия», но договор пока не опубликован.
Отметим, подобные тендеры коммунальное предприятие Каменского городского совета «Городская информационная служба» проводит не впервые. К примеру, в мае 2023 года КП проводило тендер на 980 000 грн. Победитель тот же – ЧП «ДС-Коллегия».
Напомним, ранее мы писали, что на уборку налоговой в Днепре и области хотели потратить более 8 млн. гривен: в сети разгорелся скандал.
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Александра Лучка
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