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  • Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги «по освещению деятельности»

Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги «по освещению деятельности»

Сегодня 13:13
просмотров

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, городской совет Каменского под руководством Андрея Белоусова тратит сотни тысяч бюджетных гривен на "освещение своей деятельности".

Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги

Так, Каменский городской совет планирует потратить на услуги, связанные с печатью (размещение новостей, освещение деятельности органов местного самоуправления, других информационных поводов на страницах газет), два миллиона гривен.

Такой тендер появился на сайте государственных закупок.

Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги

Заказчиком выступает – коммунальное предприятие «Городская информационная служба».

Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги

В тендерной документации говорится, что за эти деньги исполнитель должен опубликовать 100000 квадратных сантиметров «услуг» до 31.12.2024 года.

Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги

В графе «победитель» значится частное предприятие «ДС-Коллегия», но договор пока не опубликован.

Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги

Отметим, подобные тендеры коммунальное предприятие Каменского городского совета «Городская информационная служба» проводит не впервые. К примеру, в мае 2023 года КП проводило тендер на 980 000 грн. Победитель тот же – ЧП «ДС-Коллегия».

Напомним, ранее мы писали, что на уборку налоговой в Днепре и области хотели потратить более 8 млн. гривен: в сети разгорелся скандал.

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Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги Українська Новости Днепра про Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги Русский

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