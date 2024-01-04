Горсовет Каменского планирует потратить из местного бюджета 2 млн грн на услуги «по освещению деятельности»

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, городской совет Каменского под руководством Андрея Белоусова тратит сотни тысяч бюджетных гривен на "освещение своей деятельности".

Так, Каменский городской совет планирует потратить на услуги, связанные с печатью (размещение новостей, освещение деятельности органов местного самоуправления, других информационных поводов на страницах газет), два миллиона гривен.

Такой тендер появился на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает – коммунальное предприятие «Городская информационная служба».

В тендерной документации говорится, что за эти деньги исполнитель должен опубликовать 100000 квадратных сантиметров «услуг» до 31.12.2024 года.

В графе «победитель» значится частное предприятие «ДС-Коллегия», но договор пока не опубликован.

Отметим, подобные тендеры коммунальное предприятие Каменского городского совета «Городская информационная служба» проводит не впервые. К примеру, в мае 2023 года КП проводило тендер на 980 000 грн. Победитель тот же – ЧП «ДС-Коллегия».

Напомним, ранее мы писали, что на уборку налоговой в Днепре и области хотели потратить более 8 млн. гривен: в сети разгорелся скандал.

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