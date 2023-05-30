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  • Мерія Кам’янського витрачає сотні тисяч гривень на “висвітлення діяльності”

Мерія Кам’янського витрачає сотні тисяч гривень на “висвітлення діяльності”

Сьогодні 13:25
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Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію, міська рада Кам'янського під керівництвом Андрія Білоусова витрачає сотні тисяч бюджетних гривень на "висвітлення своєї діяльності".

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Так, нещодавно на Prozorro (електронна система публічних закупівель) з’явилася тендерна пропозиція від комунального підприємства Кам’янської міської ради “Міська інформаційна служба” на суму 980 000 грн.

За ці гроші КП хоче отримати послуги, пов’язані з друком (розміщення новин, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інших інформаційних приводів на шпальтах газет).

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Переможця уже визначили – ПП ДС-Колегія, який навіть надав трішки дешевшу пропозицію – на 979 995 грн.

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Зазначимо, що подібні тендери комунальне підприємство Кам’янської міської ради “Міська інформаційна служба” проводить не вперше.

Наприклад, у лютому 2023 року КП проводило тендер на 600 000 грн. Переможець той самий – ПП ДС-Колегія.

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

Новости Днепра про Мерія Кам'янського витрачає сотні тисяч гривень на

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