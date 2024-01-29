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Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Сегодня 10:41
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Днепр – один из самых криминальных городов Восточной Европы.

Новости Днепра про Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.

При создании рейтинга обращают внимание на уровень преступности и как он изменился за три года, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

Недавно был обнародован новый рейтинг за первое полугодие 2024 года, при подготовке которого, аналитики исследовали эти показатели в 127 городах Европы.

Днепр, по результатам исследования, стал самым криминальным городом Восточной Европы. Если в 2023 впереди были белорусский Минск и украинская Одесса, то в 2024 первое место занял именно Днепр.

Новости Днепра про Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Что касается общеевропейского рейтинга, то Днепр в нем тоже поднялся на одну ступеньку. В 2023 году город занял 17 место, а в 2024 «поднялся» на 16 место.

Кроме Днепра в список ТОП-20 опасных городов Европы также вошла украинская Одесса.

Новости Днепра про Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Самым криминальным и соответственно самым опасным на этот раз стал французский Марсель, сдвинув на третье место британский Бирмингем.

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Новости Днепра про Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной ЕвропыРусский

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