Днепр в 2024 году – самый криминальный город Восточной Европы

Сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.
При создании рейтинга обращают внимание на уровень преступности и как он изменился за три года, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.
Недавно был обнародован новый рейтинг за первое полугодие 2024 года, при подготовке которого, аналитики исследовали эти показатели в 127 городах Европы.
Днепр, по результатам исследования, стал самым криминальным городом Восточной Европы. Если в 2023 впереди были белорусский Минск и украинская Одесса, то в 2024 первое место занял именно Днепр.
Что касается общеевропейского рейтинга, то Днепр в нем тоже поднялся на одну ступеньку. В 2023 году город занял 17 место, а в 2024 «поднялся» на 16 место.
Кроме Днепра в список ТОП-20 опасных городов Европы также вошла украинская Одесса.
Самым криминальным и соответственно самым опасным на этот раз стал французский Марсель, сдвинув на третье место британский Бирмингем.
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