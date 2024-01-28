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  • Жирона экс-днепрянина Довбика снова победила и обошла в чемпионате Реал Мадрид

Жирона экс-днепрянина Довбика снова победила и обошла в чемпионате Реал Мадрид

Сегодня 19:06
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Жирона в гостевом матче Ла Лиги снова победила и вышла на первую строчку чемпионата Испании.

Новости Днепра про Жирона экс-днепрянина Довбика снова победила и обошла в чемпионате Реал Мадрид

Каталонский клуб обыграл Сельту Рафы Бенитеса на выезде со счетом 1-0.

Единственный мяч на свой счет записал Порту в середине первого тайма.

Бывший игрок ФК Днепр и СК Днепр-1 Артём Довбык лидирует в списке бомбардиров.

В этом сезоне форвард забил 14 мячей в Ла Лиге и отдал пять результативных передач.

Артём провел на поле весь матч, другой украинец Виктор Цыганков вышел в старте и был заменен на 83-й минуте.

Подопечные Мичела провели очень тяжелую встречу и были близки к потере очков. Хорошую игру провел вратарь гостей Гассаньига.

Теперь Жирона опережает Мадрид на 1 очко. У «сливочных» остается матч в запасе.

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