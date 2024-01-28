Жирона экс-днепрянина Довбика снова победила и обошла в чемпионате Реал Мадрид

Каталонский клуб обыграл Сельту Рафы Бенитеса на выезде со счетом 1-0.
Единственный мяч на свой счет записал Порту в середине первого тайма.
Бывший игрок ФК Днепр и СК Днепр-1 Артём Довбык лидирует в списке бомбардиров.
В этом сезоне форвард забил 14 мячей в Ла Лиге и отдал пять результативных передач.
Артём провел на поле весь матч, другой украинец Виктор Цыганков вышел в старте и был заменен на 83-й минуте.
Подопечные Мичела провели очень тяжелую встречу и были близки к потере очков. Хорошую игру провел вратарь гостей Гассаньига.
Теперь Жирона опережает Мадрид на 1 очко. У «сливочных» остается матч в запасе.
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