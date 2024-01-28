Вражеские дроны-камикадзе 7 раз в день атаковали Никопольский район, — ОВА

Враг также атаковал Никопольские общины по тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Под прицел попали Никополь и населённые пункты Марганецкой общины. Избиты два частных дома, гараж, хозяйственное сооружение, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также есть информация о сбитой ракете в Днепровском районе. Обломки после падения изуродовали автомобиль, летнюю кухню и пару домов.
Обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас в области объявлена воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.
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