В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету

Сьогодні в Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.

Про збиття ракети також повідомили і в облраді.

Дякуємо ППО за захист неба!

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