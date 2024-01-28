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В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету

Сьогодні 13:39
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Сьогодні в Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету.

Новости Днепра про В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.

Про збиття ракети також повідомили і в облраді. 

Дякуємо ППО за захист неба!

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