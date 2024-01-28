В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні.
Про збиття ракети також повідомили і в облраді.
Дякуємо ППО за захист неба!
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