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Ворожі дрони-камікадзе 7 разів за день атакували Нікопольський район, – ОВА

Сьогодні 18:42
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Сьогодні територію Нікопольського району 7 разів атакували ворожі дрони-камікадзе.

Новости Днепра про Ворожі дрони-камікадзе 7 разів за день атакували Нікопольський район, - ОВА

Ворог також атакував Нікопольські громади з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Під приціл потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Побиті дві приватні оселі, гараж, господарська споруда, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Також є інформація про збиту ракету у Дніпровському районі. Уламки після падіння понівечили автівку, літню кухню та пару будинків.

Обійшлося без загиблих та постраждалих. Зараз в області оголошена повітряна тривога, залишайтеся у безпечних місцях.

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Новости Днепра про Ворожі дрони-камікадзе 7 разів за день атакували Нікопольський район, - ОВАУкраїнська Новости Днепра про Ворожі дрони-камікадзе 7 разів за день атакували Нікопольський район, - ОВАРусский

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