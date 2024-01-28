Ворожі дрони-камікадзе 7 разів за день атакували Нікопольський район, – ОВА

Сьогодні територію Нікопольського району 7 разів атакували ворожі дрони-камікадзе.

Ворог також атакував Нікопольські громади з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Під приціл потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Побиті дві приватні оселі, гараж, господарська споруда, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Також є інформація про збиту ракету у Дніпровському районі. Уламки після падіння понівечили автівку, літню кухню та пару будинків.

Обійшлося без загиблих та постраждалих. Зараз в області оголошена повітряна тривога, залишайтеся у безпечних місцях.

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