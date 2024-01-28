У Дніпрі патрульні врятували пораненого птаха

У Дніпрі співробітники поліції допомогли пораненому птаху.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Про пораненого птаха поліцейським розповів небайдужий водій, який проїжджав одну з дорожніх станцій у місті.

Хижий птах лежав на узбіччі у безпорадному стані.

Ми змогли розшукати волонтерку, що спеціалізується на наданні допомоги диким тваринам і птахам. Вона погодилася забрати пернатого на лікування та реабілітацію. Патрульні доставили його до спеціалістки. За її словами, це канюк степовий. Попередньо, птах виснажений, має травми, — сказано у повідомленні пресслужби.

Канюк отримав допомогу у спеціальній клініці. Можливо незабаром він знову зможе повернутися у дику природу.

Цей вид живе у степах та лісах по всій Європі, харчується гризунами, маленькими птахами та навіть кроликами.

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