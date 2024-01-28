Пожежа на залізничному вокзалі у Дніпрі: подробиці від ДСНС

Сьогодні у Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа.

У пресслужбі ДСНС розповіли про подробиці інциденту.

Сьогодні о 13:55 до рятувальників надійшло повідомлення про займання в магазині з продажу товарів для дому на площі Вокзальній.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у торговельному залі крамниці, яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, горять господарські товари на площі 20 кв.м, — сказано у релізі ДСНС.

Вогонь вдалось локалізувати приблизно за годину. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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