В Днепре патрульные спасли раненую птицу

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
О раненой птице полицейским рассказал неравнодушный водитель, проезжавший одну из дорожных станций в городе.
Хищная птица лежала на обочине в беспомощном состоянии.
Мы смогли разыскать волонтер, специализирующийся на оказании помощи диким животным и птицам. Она согласилась забрать пернатого на лечение и реабилитацию. Патрульные доставили его в специалист. По ее словам, это канюк степной. Предварительно, птица истощена, имеет травмы, — говорится в сообщении прессслужбы.
Канюк получил помощь в специальной клинике. Возможно, скоро он снова сможет вернуться в дикую природу.
Этот вид обитает в степях и лесах по всей Европе, питается грызунами, маленькими птицами и даже кроликами.
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