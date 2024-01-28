В Днепре патрульные спасли раненую птицу

В Днепре сотрудники полиции помогли раненой птице.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

О раненой птице полицейским рассказал неравнодушный водитель, проезжавший одну из дорожных станций в городе.

Хищная птица лежала на обочине в беспомощном состоянии.

Мы смогли разыскать волонтер, специализирующийся на оказании помощи диким животным и птицам. Она согласилась забрать пернатого на лечение и реабилитацию. Патрульные доставили его в специалист. По ее словам, это канюк степной. Предварительно, птица истощена, имеет травмы, — говорится в сообщении прессслужбы.

Канюк получил помощь в специальной клинике. Возможно, скоро он снова сможет вернуться в дикую природу.

Этот вид обитает в степях и лесах по всей Европе, питается грызунами, маленькими птицами и даже кроликами.

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