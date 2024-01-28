Днепрянка Людмила Киченок проиграла в финале Australian Open

Женский турнир во второй раз выиграла Арина Сабаленко.

За выход в финал днепрянка получит 200 тыс долларов призовых.

В финале девушки уступили представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийцы Элизи Мертенс.

Вместе с Людмилой выступала латвийская теннисистка с украинскими корнями Елена Остапенко.

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