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Днепрянка Людмила Киченок проиграла в финале Australian Open

Сегодня 11:29
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Известная днепровская теннисистка Людмила Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open.

Новости Днепра про Днепрянка Людмила Киченок проиграла в финале Australian Open

Вместе с Людмилой выступала латвийская теннисистка с украинскими корнями Елена Остапенко.

В финале девушки уступили представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийцы Элизи Мертенс.

Матч закончился со счетом 1:6, 5:7. Украино-латвийский дуэт продержался полтора часа.

За выход в финал днепрянка получит 200 тыс долларов призовых.

Женский турнир во второй раз выиграла Арина Сабаленко.

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