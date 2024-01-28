В Лувре экоактивисты облили «Мону Лизу» супом

Об этом сообщает CLPRESS/Agence de presse.
Две активистки начали выкрикивать тезисы, что каждый третий француз пропускает приемы пищи и «наша продовольственная система больна».
Сотрудники музея покрыли знаменитый шедевр Леонардо да Винчи тканью, и попросили женщин выйти из помещения.
Это только начало французской кампании гражданского сопротивления, цель которой – радикальные социальные и климатические изменения, — заявили в организации.
Картина от действий вандалов не пострадала, она надежно защищена бронированным стеклом.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в своем доме скончался Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья".
В Израиле продолжаются боевые столкновения между ЦАХАЛом и ХАМАСом, ряд…
Сегодня утром боевики ХАМАС начали массовый обстрел израильских городов.
Тот случай, когда все картины – прекрасны!
Сегодня в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской.
Известная днепровская теннисистка Людмила Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open.
Вчера на автодороге Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, вблизи села Новоюловка Криворожского района, произошло серьезное ДТП.
Вчера вечером защитники неба сбили над Новомосковским районом вражеский "шахед".
В городе Каменское разыскивают 19-летнюю Юлию Пидкову с ее несовершеннолетними детьми.
Захватите с собой зонт!
Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к вечеру ударил из артиллерии.
В Днепре на жилом массиве Победа рыбака сидят посреди реки в плюсовую температуру.
В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.
В Соборном районе Днепра группа подозреваемых напала на 17-летнего парня и завладела его деньгами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!