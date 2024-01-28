В Лувре экоактивисты облили «Мону Лизу» супом

В Лувре два экоактивиста из организации Riposte Alimentaire (продовольственный ответ) облили "Мону Лизу" супом.

Об этом сообщает CLPRESS/Agence de presse.

Две активистки начали выкрикивать тезисы, что каждый третий француз пропускает приемы пищи и «наша продовольственная система больна».

Сотрудники музея покрыли знаменитый шедевр Леонардо да Винчи тканью, и попросили женщин выйти из помещения.

Это только начало французской кампании гражданского сопротивления, цель которой – радикальные социальные и климатические изменения, — заявили в организации.

Картина от действий вандалов не пострадала, она надежно защищена бронированным стеклом.

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