В Днепре возле железнодорожного вокзала вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Недавно мы сообщали , что неизвестные в Днепре «заминировали» железнодорожный вокзал, ТРЦ и стоматологию.

Что стало причиной возгорания, есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На место уже приехали спасатели.

В соцсетях распространяется видео, где горит магазин «Добробут».

Сегодня в Днепре возле железнодорожного вокзала загорелся магазин.

Сегодня в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской.

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