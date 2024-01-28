В Днепре возле железнодорожного вокзала вспыхнул пожар (ВИДЕО)

В соцсетях распространяется видео, где горит магазин «Добробут».
На место уже приехали спасатели.
Что стало причиной возгорания, есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре «заминировали» железнодорожный вокзал, ТРЦ и стоматологию.
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