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Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧС

Сегодня 18:00
просмотров

Сегодня в Днепре возле железнодорожного вокзала вспыхнул пожар.

Новости Днепра про Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧС

В пресс-службе ГСЧС рассказали о подробностях инцидента.

Сегодня в 13:55 спасателям поступило сообщение о возгорании в магазине по продаже товаров для дома на площади Вокзальной.

Новости Днепра про Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧС

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в торговом зале магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома, горят хозяйственные товары на площади 20 кв.м, — говорится в релизе ГСЧС.

Огонь удалось локализовать примерно через час. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Новости Днепра про Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧС

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Новости Днепра про Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧСРусский

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