Пожар на железнодорожном вокзале в Днепре: подробности от ГСЧС

В пресс-службе ГСЧС рассказали о подробностях инцидента.
Сегодня в 13:55 спасателям поступило сообщение о возгорании в магазине по продаже товаров для дома на площади Вокзальной.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в торговом зале магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома, горят хозяйственные товары на площади 20 кв.м, — говорится в релизе ГСЧС.
Огонь удалось локализовать примерно через час. Погибших и травмированных в результате пожара нет.
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