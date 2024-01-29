Дніпро у 2024 році найкримінальніше місто Східної Європи

Сервіс Numbeo двічі на рік публікує рейтинг Crime Index, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи.
При створенні рейтингу звертають увагу на рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.
Нещодавно оприлюднили новий рейтинг за перше півріччя 2024 року, дослідивши ці показники в 127 містах Європи.
Дніпро, за результатами дослідження, став найкримінальнішим містом Східної Європи. Якщо у 2023 попереду були білоруський Мінськ та українська Одеса, то у 2024 першу сходинку посів саме Дніпро.
Що ж стосується загальноєвропейського рейтингу, то Дніпро в ньому теж піднявся на одну сходинку. У 2023 році місто посіло 17 місце, а у 2024 “піднялося” на 16.
Крім Дніпра до переліку ТОП-20 небезпечних міст Європи також увійшла Одеса.
Найкримінальнішим і відповідно найнебезпечнішим цього разу став французький Марсель, посунувши на третю сходинку британський Бірмінгем.
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