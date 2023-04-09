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Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи – Numbeo

Сьогодні 12:42
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Дніпро у ТОП-3 найкримінальніших міст за даними статистичного порталу Numbeo.

Новости Днепра про Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи - Numbeo

За даними статистичного сервісу Numbeo, Дніпро посіло 26 місце за рівнем злочинності в Європі із 152 можливих. Одеса, наприклад, опинилася на 22 місці, Харків – на 37, Київ – на 51, найбезпечніший з українських міст – Львів, який опинився на 74 позиції.

Найнебезпечніший виявився – англійський Бредфорд. У трійку також увійшли Марсель у Франції, і італійська Катанія.

Крім цього, Дніпро у ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи. На першому місці білоруський Мінськ, на другому Одеса і замикає трійку Дніпро. 

Новости Днепра про Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи - Numbeo

Сервіс Numbeo – це сербська глобальна база даних про передбачувані споживчі ціни, рівень злочинності, якість медичного обслуговування тощо. 

Нагадаємо, раніше ми публікували рейтинг дніпровських вишів.

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Новости Днепра про Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи - NumbeoУкраїнська

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