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  • «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

«Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

Сегодня 17:34
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Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает. Возле карьера отдыхают жители района, также сюда приезжают с других массивов. В любое время тут можно увидеть рыбаков с удочками.

Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

Когда началась застройка Красного Камня планировалось, что карьер станет одной из достопримечательностей будущего огромного дендропарка. Но планы остались на бумаге, и он стал просто местом отдыха жителей района. В 1976 году в центре водоема появился фонтан, но вот уже несколько лет как он не работает.

В водоеме 100 лет назад началась добыча гранита, но согласно местным легендам, после Второй мировой войны в одну ночь карьер был затоплен водой. На самом же деле добычу ископаемого тут прекратили поскольку не успевали откачивать воду, которая «поступала» из подземной реки.  Раньше на Красном Камне была дамба из добытого гранита, но когда намывали берег для строительства домов ее частично разрушили, а частично она была затоплена раньше. На территории массива можно увидеть лишь небольшой «остаток» от дамбы.

Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

 

Карьер с водой окружают «скалы» с которых любят прыгать местные экстремалы. Глубины карьера точно никто не знает, но считается, что он уходит вглубь максимум на 15 метров. Точно также никто не знает, что там на дне находится.

Вода в карьере – из подземной реки, благодаря этому она всегда прохладная и не цветет. Местные жители говорят, что в карьере водятся сомы до 3-х метров длинной и медузы. И если последних видели, то рыбу – никогда. Так что ее наличие в воде относят скорее к легендам. А вот что точно есть на дне – так это различный мусор, который нерадивые жители скидывают в воду, вместо мусорного бака. Дайверы-активисты регулярно чистят дно карьера и находят там поломанные компьютеры, старые шины, велосипеды, и даже холодильники.

Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

Самая высокая сказала у карьера – около 10 метров высотой, есть и ниже. У каждой есть свое название, написанное на самой скале. Так, встречаются «Свисток», «Собачка», «Козырек», «Зуб», «Валет», «Демон», «Ирочка». Считается, что свои имена они получили в «честь» различных происшествий. Так, «Ирочка» получила «имя» в честь девушки, которую столкнули в воду, и она разбилась, «Валет» — в честь местного хулигана, любившего прыгать в карьер и также однажды разбившегося, «Собачка» в честь четвероногого, кинувшегося со скалы к своему хозяину в воду и напоровшегося на мель. Час от часу названия тускнеют и «стираются», но периодически их кто-то обновляет.

Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в Днепре

Согласно городским легендам, в карьере водятся огромные 3-х метровые сомы, а его глубина достигает 80 метров, но таких огромных рыб тут никто никогда не встречал, а дно периодически чистят. Также ходили слухи, что под водой есть экскаваторы и прочая техника, которую бросили добытчики, когда в водоем стала поступать вода в огромных количествах.  Но этот факт также не подтвердился. Нырявшие в карьер дайверы ничего такого на дне не нашли.

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про «Демон», «Зуб» и велосипеды на дне: необычные факты о карьере на Красном Камне в ДнепреРусский

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