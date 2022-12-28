«Демон», «Зуб» та велосипеди на дні: незвичайні факти про кар’єр на Червоному Камні у Дніпрі

Кар'єр на Червоному Камні у Дніпрі – один із «неофіційних» літніх пляжів міста. Неофіційній, бо дно тут не чистять, стан води не перевіряють і купатися в ньому категорично заборонено. Але в літню спеку це мало кого зупиняє. Біля кар'єру відпочивають мешканці району, також сюди приїжджають із інших масивів. В будь-яку пору року тут також можна зустріти рибалок.

Коли почалася забудова Червоного Камня, планувалося, що кар’єр стане однією з визначних пам’яток майбутнього величезного дендропарку. Але плани залишилися на папері, і він просто став місцем відпочинку мешканців району. У 1976 році в центрі водоймища з’явився фонтан, але вже кілька років як він не працює.

У водоймі 100 років тому почався видобуток граніту, але згідно з місцевими легендами, після Другої світової війни в одну ніч кар’єр був затоплений водою. Насправді ж видобуток копалини тут припинили, оскільки не встигали відкачувати воду, яка «поступала» з підземної річки. Раніше на Червоному Камні була дамба з видобутого граніту, але коли намивали берег для будівництва будинків, її частково зруйнували, а частково вона була затоплена раніше. На території масиву можна побачити лише невеликий «залишок» від греблі.

Кар’єр з водою оточують «скелі», з яких люблять стрибати місцеві екстремали. Глибини кар’єру точно ніхто не знає, але вважається, що вона складає 15 метрів. Так само ніхто не знає, що там на дні знаходиться.

Вода в кар’єрі – з підземної річки, завдяки чому вона завжди прохолодна та не цвіте. Місцеві жителі кажуть, що в кар’єрі водяться соми до 3-х метрів завдовжки та медузи. І якщо останніх бачили, то рибу ніколи. Тож її наявність у воді відносять скоріше до легенд. А ось що точно є на дні – так це різне сміття, яке недбайливі жителі скидають у воду замість сміттєвого бака. Дайвери-активісти регулярно чистять дно кар’єру і знаходять там поламані комп’ютери, старі шини, велосипеди та навіть холодильники.

Найвища сказала кар’єру – близько 10 метрів заввишки, є й нижче. Кожна має свою назву, написану на самій скелі. Так, зустрічаються «Свисток», «Собачка», «Зуб», «Валет», «Демон», «Ірочка2. Вважається, що свої «імена» вони отримали на честь різних подій. Так, «Ірочка» отримала «ім’я» на честь дівчини, яку зіштовхнули у воду, і вона розбилася, «Валет» – на честь місцевого хулігана, який любив стрибати в кар’єр і також розбився, «Собачка» на честь чотирилапого, що кинувся зі скелі до свого господаря у воду і напоровся на мілину. Іноді назви тьмяніють і «стираються», але періодично їх хтось оновлює.

Згідно міських легенд, у кар’єрі водяться величезні 3-метрові соми, а його глибина досягає 80 метрів, але таких величезних риб тут ніхто ніколи не зустрічав, а дно періодично чистять. Також ходили чутки, що під водою є екскаватори та інша техніка, яку кинули здобувачі, коли у водойму почала надходити вода у величезних кількостях. Але цей факт також не підтвердився. Дайвери, що пірнали в кар’єр, нічого такого на дні не знайшли.

фото: блог Артема Костюка

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