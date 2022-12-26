Зарплата 50 тыс грн: ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре

Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли на удаленную работу. Некоторым переход давался трудно, сложно было планировать свой рабочий день, другим же работать дома настолько понравилось, что теперь они ищут только удаленную работу. Журналисты dnepr.info собрали подборку необычных вакансий с дистанционной работой и узнали, сколько можно заработать в Днепре, не выходя из дома.

Руководитель отдела закупки сельскохозяйственной продукции может заработать в Днепре от 20 до 50 тыс грн в месяц. Чтобы работать дистанционно нужно иметь 5 лет стажа на подобной вакансии, а в обязанности входит закупка, проверка качества товара и сопровождение операции по его отгрузки.

Дистанционная работа в Днепре есть и для семейного врача. В обязанности входит предоставление онлайн-консультаций с применением телемедицины, интерпретация результатов анализов и обследований пациентов, консультирование и составление плана обследования и лечение. От соискателя ждут опыт работы на аналогичной должности от 5 лет, высшее профильное образование, знание компьютера, хорошие коммуникационные навыки, пунктуальность, внимательность и хорошее отношение к людям. Платить обещают от 18 до 20 тыс грн в месяц.

Мастер-приемщик автомобилей трудясь дистанционно сможет заработать в Днепре от 20 до 35 тыс грн. все, что от него требуется – это опыт работы автомехаником или дефлектовщиком от года и знание устройства автомобиля. На новой работе ему нужно будет оценивать стоимость ремонта автомобиля по фото.

На дому предлагается работа также швее мягкой мебели. Обещают платить от 15 до 30 тыс грн. в обязанности входит пошив и кройка чехлов по лекалам. От соискателя требуется соответствующий опыт.

А вот конструктор-технолог корпусной мебели сидя дома может получать от 12 до 25 тыс грн. соискателю нужно знать программы для подачи изделия, уметь его разработать, креативно мыслить и знать, что такое «сборочные чертежи».

Врач-психиатр работая удаленно может получать от 10 до 30 тыс грн в месяц, в зависимости от количества клиентов. Среди требований: опыт работы от 2-х лет, профильное высшее образование и работа в медицинском учреждении в момент подачи резюме.

Менеджер по контролю качества обслуживания клиентов работая дистанционно может получать от 10 до 18 тыс грн. За эти деньги нужно будет контролировать продавцов, показателей всех других сотрудников, проверять насколько они придерживают регламентов и оценивать взаимодействие менеджера по чек-листу.

От 12 до 16 тыс грн может заработать в Днепре автор научных работ на тему архитектура или физика. Будущему сотруднику нужно будет писать научные статьи, собирать информацию по теме и уметь вести переписку согласно техническому заданию.

От 7 до 15 тыс грн может получить продавец-консультант, если будет трудиться в домашних стенах. Работа предлагается в Интернет-магазине, нужно будет продавать косметику и продукты для здоровья, одежду и другие потребительские товары. В обязанности входит консультация по телефону потенциальных клиентов. Чтобы получать 7 тыс грн нужно принять 300 звонков, но если их будет меньше ставка не изменится, а вот если больше – работник получит бонусы.

Также, на дистанционную работу в Днепре требуется компаньонка. В задачи ее будет входить общение по телефону, переписке и поддержка тем с собеседником. В час обещают платить 100 грн, а занятость в день будет составлять 2-3 часа.

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