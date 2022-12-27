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  • Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Сегодня 17:08
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На товары и услуги в Днепре растут цены, аренда квартир – не исключение. Тут тоже выросла стоимость, но вот улучшилось ли при этом состояние самого жилья – вопрос открытый. Журналисты dnepr.info решили узнать сколько теперь просят за аренду однокомнатной квартиры в разных районах города. И к чему нужно быть готовым арендатору, если хочется сэкономить на жилье.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Шевченковский район

Самую дешевую квартиру удалось найти на улице Данилы Нечая. Находится она в общежитии, просят за аренду 3 тыс грн в месяц. Столько же обойдется аренда квартиры в районе 12 квартала.

На ж/м Тополь-2 можно найти жилье за 4 тыс грн. Проживание на Титова обойдется в минимум 4,5 тыс грн, на Богдана Хмельницкого – 5. Аренда однокомнатной на Подстанции или проспекте Гагарина потянет на все 7 тыс. грн.

Будущему жильцу нужно быть готовым к тому, что в таких квартирах может быть частичный ремонт, не хватать какой-нибудь важной техники, например, стиральной машины или холодильника, либо же обстановка будет такая, словно вы попали в прошлое на 50 лет назад. Цена квартиры в хорошем состоянии начинается от 8-9 тыс грн.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Соборный район

Минимальная цена за аренду квартиры в этом районе обойдется в 4,5 тыс грн. Однокомнатная неподалеку ДНУ обойдется в 4,5 тыс грн, столько же просят на ж/м Победа. В 5 тыс грн можно уложиться, если арендовать квартиру на Гагарина и ж\м Сокол.

По недорогой цене отдают квартиры часто без косметического ремонта, с минимумом мебели. Однокомнатная в нормальном состоянии обойдется в этом районе от 9-10 тыс грн за месяц аренды.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Центральный район

Снять однокомнатную в Центральном районе Днепра обойдется минимум в 7 тыс грн. За эти деньги арендатор может рассчитывать на сносный ремонт и вполне приличную мебель. Дешевых предложений в этом районе пока нет. Проживание около магазина «Славутич» оценивается в 7 тыс грн в месяц, столько же просят за однокомнатную на Рабочей и Поля. Месяц аренды жилья на Староказацкой обойдется минимум в 9 тыс грн.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Новокодацкий район

Средняя стоимость аренды жилья в этом районе – 6,5 тыс грн. Выглядеть такое жилье будет вполне пристойно: с  не новой, но в хорошем состоянии мебелью, а также косметическим ремонтом. За эту сумму можно снять квартиру на Парусе, Нигояна, Красном Камне. Все, что тут можно найти дешевле этой суммы – либо без ремонта, либо с мебелью, которую покупали 50 лет назад.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

 Самарский район

Цены на аренду жилья в этом районе стартуют от 6 тыс. За эти деньги можно снять квартиру в Приднепровске и на Северном. Чтобы жить на Солнечном нужно приплатить еще несколько сотен гривен. Рассчитывать на новую современную технику за такую сумму не стоит, но внешний вид у квартир вполне приличный, с хорошим косметическим ремонтом и мебелью. Минимальная цена аренды однокомнатной в Самарском районе – 5 тыс грн. Но за эту сумму в ней нет ни ремонта, ни нормальной мебели.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Чечеловский район

В 4,5 тыс грн обойдется снять однокомнатную на улице Алексеенко, Макарова. Чуть дороже – 5,5 тыс грн в месяц стоит жилье  на Новоорловской и Антоновича. Квартира с ремонтом, хорошей мебелью и техникой будет стоить минимум 8 тыс грн.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

АНД район

Снять однокомнатную в АНД районе можно за 4,5 тыс грн – столько стоит проживания в жилье на Мануйловском проспекте. Чуть дороже – 5 тыс грн стартовая цена аренды квартиры напротив ТЦ «Караван». Столько же просят за жилье на Калнышевского, Калиновой, Березинке. На Донецком шоссе  и Ломовском проживание обойдется в 6 тыс грн в месяц.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

Индустриальный район

Самая дешевая квартира в аренду в этом районе обойдется в 3,5 тыс грн в месяц. Но при этом квартиранту нужно привести в нее всю мебель и стиральную машинку. Средняя цена проживания в однокомнатной тут стартует от 6 тыс грн. За такую сумму снять квартиру можно на Слобожанском, Образцова, Калиновой.

Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

 

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Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах ДнепраРусский

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