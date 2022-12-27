Загадочные смерти и пожар в доме: история полуразрушенного здания в центре Днепра (ФОТО)

событиях. Журналисты dnepr.info поговорили с местными жителями и узнали историю о доме на Соборной площади.

Сейчас на месте здания – одни развалины. Мало кто помнит, как оно выглядело еще 30 лет назад. Да это и неудивительно, ведь от былой красоты этого дома сегодня не осталось и следа. Особняк несколько раз горел. У него уже давно нет крыши, дверей и окон. Самая красивая часть фасада тоже разрушена. Но местные жители поговаривают, что такая участь была предсказана дому еще 100 лет назад.

Особняк построили в середине 1880-х годов. Фасад был выполнен из екатеринославского кирпича и поражала декором. Здесь были полуколонны, фриз, пилястры, треугольные и полукруглые фронтоны.

Дом принадлежал торговцу, который держал несколько магазинов в городе. Фамилию его уже никто и не помнит. Одни утверждают, что он продавал металлические изделия, а другие – что держал бакалейные лавки, а богатства нажил в нечестной картежной игре.

У торговца был взрослый сын, который влюбился в девушку-служанку. Поговаривали, что она даже носила под сердцем ребенка от него. Правда, вместе паре так и не суждено было быть.

Отец планировал выдать юношу за богатую дочь друга, таким образом соединив капиталы. К тому же, поговаривали, что владелец лавок задолжал кому-то крупную сумму и долго не отдавал. Так что брак сына с богатой невестой мог бы решить все финансовые проблемы семьи.

Так и произошло. Торговец уговорил сына жениться на богатой девушке. Молодые сыграли свадьбу и решили временно остаться в доме на нынешней Соборной площади, потому что в домике, который им купил отец невесты шел ремонт.

Через полгода после свадьбы служанку нашли в реке. Следствие по делу длилось не долго, полиция пришла к выводу, что девушка совершила самоубийство и утопилась. Было это на самом деле так или девушке что-то помог – неизвестно.

Только с тех пор не знала покоя семья владельца дома на Соборной горе. У молодых родился ребенок, но не прожил долго – умер от холеры, следом за ним скончалась его мать. Безутешный отец через три месяца после смерти своего ребенка утонул в реке, а на лавочника напали уличные воры и ударили несколько раз ножом. Трое взрослых и ребенок погибли в течение полугода.

После всех этих событий в городе стали шептаться, что дом на Соборной горе проклятый, раз там постоянно умирают люди. Особо суеверные жители поговаривали, что на дом наложена порча, а после того, как в нем произошел пожар, заговорили о том, что здание скоро будет разрушено.

После Второй мировой войны в доме были коммунальные квартиры, потом людей расселили, комнаты сдавали в аренду предпринимателям, а потом дом «забросили».

Сегодня от него мало что осталось. Открытое ветрам и дождям оно рушится, активно ему в этом помогают местные воры. Красть все, что там есть начали еще 10 лет назад.

Так, в доме была арка с трехстворчатыми воротами. Но когда здание стало разрушаться – ворота украли. Когда в дом перестали приходить люди, его взломали и вынесли оттуда все, что представляло хоть какую-то ценность, особенно если это были металлические конструкции. Исчезли перила лестниц, потом деревянные перегородки, вырвали покрытие полов, в комнатах появились груды мусора.

Правда ли что дом был проклят – неизвестно. Здание входит в архитектурный «ансамбль» из трех домов, все они стоят рядом, а он разрушенный – находится как раз посредине. Но два других дома до сих пор целы, в них арендуют помещения предприниматели и живут люди.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: