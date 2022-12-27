Загадкові смерті та пожежа у приміщенні: історія напівзруйнованої будівлі у центрі Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі багато старих будівель оповитих легендами. Частина лише вигадка, частина – заснована на реальних подіях. Журналісти dnepr.info поговорили з місцевими жителями та дізналися історію про будинок на Соборній площі.

Зараз на місці будівлі – одні руїни. Мало хто пам’ятає, як вона виглядала ще 30 років тому. Та це й не дивно, адже від колишньої краси цього будинку сьогодні не лишилося й сліду. Особняк кілька разів горів. У нього вже давно немає даху, дверей та вікон. Найкрасивіша частина фасаду теж зруйнована. Але місцеві жителі подейкують, що така доля була передбачена дому ще 100 років тому.

Особняк збудували в середині 1880-х років. Фасад був виконаний з катеринославської цегли і вражав декором. Тут були напівколони, фриз, пілястри, трикутні та напівкруглі фронтони.

Будинок належав торговцю, який тримав кілька магазинів у місті. Прізвище його вже ніхто не пам’ятає. Одні стверджують, що він продавав металеві вироби, інші – що тримав бакалійні лавки, а багатства нажив у нечесній картярській грі.

У торговця був дорослий син, який закохався у дівчину-служницю. Подейкували, що вона навіть носила під серцем дитину від неї. Щоправда, разом парі так і не судилося бути.

Батько планував видати юнака за багату дочку друга, таким чином поєднавши капітали. До того ж, казали, що власник крамниць заборгував комусь велику суму і довго не віддавав. Отже, шлюб сина з багатою нареченою міг би вирішити всі фінансові проблеми сім’ї.

Так і сталося. Торговець вмовив сина одружитися з багатою дівчиною. Молодята зіграли весілля і вирішили тимчасово залишитися в будинку на нинішній Соборній площі, бо в будиночку, який їм купив батько нареченої, йшов ремонт.

Молода дружина, випадково дізнавшись про те, що у чоловіка і прислуги були стосунки, почала ревнувати його.

Через півроку після весілля служницю знайшли у річці. Слідство у справі тривало не довго, поліція дійшла висновку, що дівчина скоїла самогубство і втопилась. Було це насправді так чи дівчині хтось допоміг – невідомо.

Та з того часу не знала спокою родина власника будинку на Соборній горі. У молодих народилася дитина, але не прожила довго – померла від холери, слідом за нею померла його мати. Невтішний батько через три місяці після смерті своєї дитини потонув у річці, а на крамаря напали вуличні злодії і вдарили кілька разів ножем. Троє дорослих та дитина загинули протягом півроку.

Після всіх цих подій у місті почали говорити, що будинок на Соборній горі проклятий, раз там постійно вмирають люди. Особливо забобонні жителі після того, як у одному з приміщень дому сталася пожежа, заговорили про те, що будинок незабаром буде зруйновано.

Після Другої світової війни у будинку були комунальні квартири, потім людей розселили, кімнати здавали у найм підприємцям, а потім про нього просто забули та «закинули».

Сьогодні від дому мало що лишилося. Відкрий вітрам і дощами він руйнується, активно йому в цьому допомагають місцеві злодії. Красти все, що там є, почали ще років з 10 тому.

Так, у будинку була арка з воротами. Але коли будівля почала руйнуватися – їх вкрали. Коли до приміщень перестали приходити люди, вхід в будинок зламали і винесли звідти все, що мало хоч якусь цінність, але в першу чергу – металеві конструкції. Зникли перила сходів, потім дерев’яні перегородки, в домі вирвали покриття підлоги, у кімнатах з’явилися купи сміття.

Чи правда те, що дім був проклятий – невідомо. Будівля входить в архітектурний «ансамбль» із трьох будинків, усі вони стоять поряд, а зруйнований – знаходиться якраз посередині. Але два інші будинки досі цілі, у них орендують приміщення підприємці та живуть люди.

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